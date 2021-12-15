Выставка "Лица труда" показала героев нашего времени
В Москве в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка "Лица труда", основная цель которой — привлечь внимание граждан к рабочей профессии и поднять ее престиж. Ежегодный конкурс фотографий уже в четвертый раз проводят "Партия Дела" и медиагруппа "Комсомольская правда", в нем могут участвовать как профессиональные фотографы, так и простые любители.
В общей сложности на рассмотрение экспертной комиссии поступило более 2000 работ из разных уголков страны. В финальный этап прошло 50 снимков, которые наглядно отражают разнообразие и разносторонность рабочих профессий, сообщили в пресс-службе "Партии Дела".
Эксперты оценивали работы в пяти номинациях:
- "Лучший портрет Человека труда" (победитель Александр Барденцев из Магнитогорска),
- "Лучший портрет наставника" (победитель Эдуард Смородинов из Чувашской Республики),
- "Лучший молодой специалист" (победитель Дмитрий Страхов из Москвы),
- "Любимая работа" (победитель Дмитрий Сигида из Приморского края),
- "Космический труд" (номинация учреждена в честь 60-летия первого полета человека в космос, победитель - Алексей Насыров из Казани).
Лидер "Партии Дела" и президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин отметил, что за каждым человеком на фотографии есть его история, мечты, пройденный путь. Например, Александр Барденцев сумел запечатлеть горнового в процессе работы, сам автор уже много лет является сотрудником металлургического комбината. А на фотографии Алексея Насырова изображен сотрудник цеха Казанского завода им. С. П. Горбунова Ирек Файзуллин во время сборки дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22.
"Мы делаем этот проект для привлечения внимания к трудящимся и проблемам производства, чтобы человек труда стал основой современного общества", — сказал Константин Бабкин.
Директор медиагруппы "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин убежден, что конкурс "Лица труда" необходимо проводить на постоянной основе.