Выставка "Лица труда" показала героев нашего времени

15 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
&quot;Лица труда&quot; (2021) | Фото: &quot;Партия Дела&quot;

Выставка "Лица труда" показала героев нашего времени

В Москве в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка "Лица труда", основная цель которой — привлечь внимание граждан к рабочей профессии и поднять ее престиж. Ежегодный конкурс фотографий уже в четвертый раз проводят "Партия Дела" и медиагруппа "Комсомольская правда", в нем могут участвовать как профессиональные фотографы, так и простые любители.

В общей сложности на рассмотрение экспертной комиссии поступило более 2000 работ из разных уголков страны. В финальный этап прошло 50 снимков, которые наглядно отражают разнообразие и разносторонность рабочих профессий, сообщили в пресс-службе "Партии Дела".

Эксперты оценивали работы в пяти номинациях:

  • "Лучший портрет Человека труда" (победитель Александр Барденцев из Магнитогорска),
  • "Лучший портрет наставника" (победитель Эдуард Смородинов из Чувашской Республики),
  • "Лучший молодой специалист" (победитель Дмитрий Страхов из Москвы),
  • "Любимая работа" (победитель Дмитрий Сигида из Приморского края),
  • "Космический труд" (номинация учреждена в честь 60-летия первого полета человека в космос, победитель - Алексей Насыров из Казани).

"Лица труда"(2021)|Фото: "Партия Дела"

Константин Бабкин(2021)|Фото: "Партия Дела"

Лидер "Партии Дела" и президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин отметил, что за каждым человеком на фотографии есть его история, мечты, пройденный путь. Например, Александр Барденцев сумел запечатлеть горнового в процессе работы, сам автор уже много лет является сотрудником металлургического комбината. А на фотографии Алексея Насырова изображен сотрудник цеха Казанского завода им. С. П. Горбунова Ирек Файзуллин во время сборки дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22.

"Мы делаем этот проект для привлечения внимания к трудящимся и проблемам производства, чтобы человек труда стал основой современного общества", — сказал Константин Бабкин.

Директор медиагруппы "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин убежден, что конкурс "Лица труда" необходимо проводить на постоянной основе.

"Лица труда", награждение(2021)|Фото: "Партия Дела"

"Лица труда"(2021)|Фото: "Партия Дела"

Теги: Лица труда, Партия Дела



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8302

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети