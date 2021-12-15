Выставка "Лица труда" показала героев нашего времени

В Москве в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка "Лица труда", основная цель которой — привлечь внимание граждан к рабочей профессии и поднять ее престиж. Ежегодный конкурс фотографий уже в четвертый раз проводят "Партия Дела" и медиагруппа "Комсомольская правда", в нем могут участвовать как профессиональные фотографы, так и простые любители.

В общей сложности на рассмотрение экспертной комиссии поступило более 2000 работ из разных уголков страны. В финальный этап прошло 50 снимков, которые наглядно отражают разнообразие и разносторонность рабочих профессий, сообщили в пресс-службе "Партии Дела".

Эксперты оценивали работы в пяти номинациях:

"Лучший портрет Человека труда" (победитель Александр Барденцев из Магнитогорска),

"Лучший портрет наставника" (победитель Эдуард Смородинов из Чувашской Республики),

"Лучший молодой специалист" (победитель Дмитрий Страхов из Москвы),

"Любимая работа" (победитель Дмитрий Сигида из Приморского края),

"Космический труд" (номинация учреждена в честь 60-летия первого полета человека в космос, победитель - Алексей Насыров из Казани).

Лидер "Партии Дела" и президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин отметил, что за каждым человеком на фотографии есть его история, мечты, пройденный путь. Например, Александр Барденцев сумел запечатлеть горнового в процессе работы, сам автор уже много лет является сотрудником металлургического комбината. А на фотографии Алексея Насырова изображен сотрудник цеха Казанского завода им. С. П. Горбунова Ирек Файзуллин во время сборки дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22.

"Мы делаем этот проект для привлечения внимания к трудящимся и проблемам производства, чтобы человек труда стал основой современного общества", — сказал Константин Бабкин.

Директор медиагруппы "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин убежден, что конкурс "Лица труда" необходимо проводить на постоянной основе.