"Чтобы не выносить на руках": Госдума обязала граждан эвакуироваться из зоны ЧС по первому требованию властей

Госдума в третьем чтении сегодня приняла законопроект об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС.

Согласно принятому документу, граждане должны будут по первому требованию властей покидать территорию, на которой не только уже существует ЧС, но и есть угроза возникновения таковой.

За отказ покинуть опасную территорию вводится штраф – от 1 до 30 тыс. руб.

"Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Например, лесные пожары. Сейчас в случае, если огонь подходит к населенному пункту, сотрудникам ведомства приходится задействовать дополнительные силы и средства не только на тушение, а еще и на обход домов и убеждения жителей эвакуироваться, спасаться не столько от пожара, сколько от того же дыма. При этом не всех возможно убедить, а закон этот вопрос не регулирует. В итоге зачастую мы вынуждены пострадавших выносить на руках. Законопроект предлагает возложить на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность", - заявил в Госдуме заместитель главы МЧС России Алексей Серко.