Глава "Атомстройкомплекса" о расселении ветхого жилья: "Надо убрать шероховатости, чтобы закон стал понятным, доступным для исполнения всем участникам"

15 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Валерий Ананьев (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава "Атомстройкомплекса" о расселении ветхого жилья: "Надо убрать шероховатости, чтобы закон стал понятным, доступным для исполнения всем участникам"

Генеральный директор компании "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев рассказал, насколько проблемной и сложной является работа по расселению ветхого жилья.

Как сообщил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, расселять такое жилье гораздо сложнее, чем строить на чистой территории, в том числе, и на сельскохозяйственных землях.

строительство, микрорайон, стройка, жилье(2021)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Но мы ведь в этом городе не первое поколение. Когда застраивали Уралмаш - было чистое поле, а сейчас необходимо менять "городскую ткань". Необходимо реновировать, отселять ветхое жилье, строить новое. Мы уже говорили, что есть несовершенство законодательства, и закон о КРТ призван это несовершенство каким-то образом нивелировать. Когда мы отселяем многоквартирный барак, где живет и 20, и 40 семей - надо со всеми договориться. Нужен закон. А если на территории этих объектов не только аварийное жилье? Есть, допустим, частный сектор, или "последний герой", который не хочет договариваться. А застройщики несут затраты по отселению и не понимают, когда они могут выйти на проект", - рассказал Ананьев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Он посетовал, что нет прозрачности и обязательности исполнения закона для всех участников.

"Поэтому расселение ветхого жилья иногда тянется десятилетиями, как и выход на новые площадки для их реновации и реконструкции, создания современных районов. Как только мы уберем все эти шероховатости и закон станет понятным для исполнения всем участникам - мы, без сомнения, сдвинем этот процесс", - заключил глава "Атомстройкомплекса".

Отметим, что компания на протяжении многих лет занимается расселением ветхого и аварийного жилья, накоплен уникальный опыт работы в этом направлении. Всего с 2011 года в рамках РЗТ было расселено 25 000 кв. м ветхого и аварийного жилья (1618 человек).

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня Валерий Ананьев рассказал, для чего выступил с инициативой о создании комиссии по работе с памятниками историко-культурного наследия.

Теги: Ананьев, ветхое жилье, закон, атомстройкомплекс, расселение ветхого жилья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8302

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети