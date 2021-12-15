Глава "Атомстройкомплекса" о расселении ветхого жилья: "Надо убрать шероховатости, чтобы закон стал понятным, доступным для исполнения всем участникам"

Генеральный директор компании "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев рассказал, насколько проблемной и сложной является работа по расселению ветхого жилья.

Как сообщил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, расселять такое жилье гораздо сложнее, чем строить на чистой территории, в том числе, и на сельскохозяйственных землях.

"Но мы ведь в этом городе не первое поколение. Когда застраивали Уралмаш - было чистое поле, а сейчас необходимо менять "городскую ткань". Необходимо реновировать, отселять ветхое жилье, строить новое. Мы уже говорили, что есть несовершенство законодательства, и закон о КРТ призван это несовершенство каким-то образом нивелировать. Когда мы отселяем многоквартирный барак, где живет и 20, и 40 семей - надо со всеми договориться. Нужен закон. А если на территории этих объектов не только аварийное жилье? Есть, допустим, частный сектор, или "последний герой", который не хочет договариваться. А застройщики несут затраты по отселению и не понимают, когда они могут выйти на проект", - рассказал Ананьев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он посетовал, что нет прозрачности и обязательности исполнения закона для всех участников.

"Поэтому расселение ветхого жилья иногда тянется десятилетиями, как и выход на новые площадки для их реновации и реконструкции, создания современных районов. Как только мы уберем все эти шероховатости и закон станет понятным для исполнения всем участникам - мы, без сомнения, сдвинем этот процесс", - заключил глава "Атомстройкомплекса".

Отметим, что компания на протяжении многих лет занимается расселением ветхого и аварийного жилья, накоплен уникальный опыт работы в этом направлении. Всего с 2011 года в рамках РЗТ было расселено 25 000 кв. м ветхого и аварийного жилья (1618 человек).

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня Валерий Ананьев рассказал, для чего выступил с инициативой о создании комиссии по работе с памятниками историко-культурного наследия.