Воровские авторитеты призвали не унижать заключенных, подвергшихся пыткам со стороны тюремщиков

СМИ сообщили о распространяющемся по российским колониям письме, авторство которого приписывают некой группе воровских авторитетов. В "прогоне" (письме – прим. ред.) предлагается не распространять иерархические правила на заключенных, ставших жертвами пыток и изнасилований со стороны тюремщиков. Telegram-канал Baza пишет, что подлинность письма подтвердила член ОНК и СПЧ Ева Меркачева.

Авторы письма также обращаются к тем заключенным, которые уже стали жертвами пыток – их просят не поддаваться силовикам и не применять насилие к другим осужденным.

Один из пострадавших от пыток в Саратовской колонии сообщил "Базе", что обращение к заключенным было одобрено на воровской сходке, но нет гарантии, что в колониях местные авторитеты будут следовать ему.