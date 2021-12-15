Туры на горнолыжные курорты России подорожали на 10-20% за год

Цены на горнолыжные туры по России в этом сезоне выросли в среднем на 10−20% по сравнению с прошлым на всех курортах, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отдых в Красной Поляне в новогодние каникулы без перелета обойдется минимум в 52 тысячи рублей на двоих с завтраками.

Аналогичный тур, но уже после новогодних праздников, будет стоить от 32 тысяч рублей на двоих.

Как пишет Regnum, около 80% спроса на горнолыжные туры приходится этой зимой на российские курорты.

Как сообщалось, горнолыжные курорты России на новогодние праздники стали дороже до 50% по сравнению с 2019 годом.

По данным Ассоциации туроператоров России, наибольший рост цен произошел на Красной Поляне: сутки в скромном отеле начинаются от 8 тыс. руб. В пятизвездочном отеле отдых обойдется от 40 тыс.