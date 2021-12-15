С начала года свердловчане совершили более миллиарда операций с банковскими картами

За девять месяцев этого года жители Свердловской области совершили с помощью банковских карт 1,2 млрд операций по оплате товаров и услуг на сумму 865 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

По данным управления, это больше, чем в том же периоде 2020 года на 25% по количеству и на 30% - по объему. Оплата товаров и услуг занимает 81% от всех операций по банковским картам, а средний чек составил 721 рубль, увеличившись за год на 6%. В свою очередь, на переводы и снятие наличных приходится 16% и 3% операций соответственно.

Количество платежных карт, находящихся на руках у свердловчан, выросло на 9%: по данным на 1 октября банки выдали им 9,9 млн карт. А количество терминалов для оплаты товаров и услуг увеличилось на 2% - до 117 тысяч.

Напомним, сегодня стало известно, что в 2021 году свердловские судебные приставы взыскали максимальную за последние годы сумму налоговой задолженности - более 5,7 млрд рублей.