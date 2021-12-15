15 Декабря 2021
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Общество В России
Ну, погоди! (2012) | Фото:mylnitsa.ru

Премьера обновленного мультика "Ну, погоди!" состоится 17 декабря

Премьера новых серий популярного советского мультсериала "Ну, погоди!" состоится 17 декабря. Обновленный проект получил название "Ну, погоди! Каникулы". Графика, озвучка, новые герои – все анонсированные изменения частью зрителей были встречены крайне скептически. Тем не менее, "Союзмультфильм" готов пойти на эксперимент.

По данным РБК, премьера серии "Лунапарк" состоится на крупноформатных медиаэкранах в торговых центрах и на улицах российских городов, а также в одном из онлайн-кинотеатров. 20 декабря мультик покажут в эфире телеканалов "Карусель" и "Мульт", также его можно будет посмотреть в аккаунет "Союзмультфильма" в соцсети "ВКонтакте".

Всего планируется выпустить 52 серии.

Теги: ну, погоди, мультик, премьера, союзмультфильм



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