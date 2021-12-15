"Если ты не привился – ты враг народа": на RT вышел фильм Красовского об антипрививочниках

На телеканале "RT на русском" вышел документальный фильм журналиста Антона Красовского "Враги народа" – о противниках вакцинации от коронавируса (и в целом прививок).

"Этот фильм — очень личная история для каждого, кто над ним работал. Каждый из нас за два года пандемии звонил в "скорую", потому что кто-то близкий с температурой 40 уже не мог дышать самостоятельно. Мы видели, как наши родные, наши друзья уезжают в больницу с кислородной маской. Каждый из нас кого-то потерял. Мы ходили на похороны, мы прощались. Их жизни унес COVID-19", - объясняют авторы проекта выбор темы.

Красовский выступает за принудительную вакцинацию. "Я считаю, что в ситуации, когда люди в стране поголовно являются антипрививочниками, когда они не прививают своих собственных детей даже от полиомиелита, кори — в этой ситуации мы, как государство, обязаны взять на себя отеческие функции и заставить людей выполнить, как я считаю, гражданский долг. Я считаю, что поголовная вакцинация сейчас, в условиях пандемии, является гражданским долгом. Если ты не привился, ты враг народа", - говорит журналист.

В своем фильме Красовский отдельно проходится по нескольким известным противникам вакцинации и QR-кодов: Виктории Боне, Юрию Лозе, Егору Бероеву, Марии Шукшиной.