В Перми будут судить группу черных риэлторов

В Перми ушло в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые обманом вынуждали пожилых людей, страдающих алкоголизмом, переписать на них жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Им предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

По версии следствия, "черные риэлторы" с 2014 по 2019 г. находили в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напиткам, имеющих в собственности квартиры и под разными предлогами убеждали их подписать доверенности и другие документы, на основе которых впоследствии забирали их жилье себе. Свое право на квартиры на основании фиктивных документов они регистрировали в уполномоченных государственных органах. Полученное жилье продавали третьим лицам, распоряжаясь прибылью по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба составляет более 12 млн рублей. Дело будет рассматривать Свердловский районный суд Перми.