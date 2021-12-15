15 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

В Перми будут судить группу черных риэлторов

В Перми ушло в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые обманом вынуждали пожилых людей, страдающих алкоголизмом, переписать на них жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Им предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

По версии следствия, "черные риэлторы" с 2014 по 2019 г. находили в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напиткам, имеющих в собственности квартиры и под разными предлогами убеждали их подписать доверенности и другие документы, на основе которых впоследствии забирали их жилье себе. Свое право на квартиры на основании фиктивных документов они регистрировали в уполномоченных государственных органах. Полученное жилье продавали третьим лицам, распоряжаясь прибылью по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба составляет более 12 млн рублей. Дело будет рассматривать Свердловский районный суд Перми.

Теги: риэлтор, квартиры, мошенничество



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