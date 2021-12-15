Свердловские власти обещают не менять плату за ЖКХ в первом полугодии 2022 года

На Среднем Урале установлено максимально допустимое значение индекса изменения размера коммунальных платежей в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, для подавляющего большинства территорий этот показатель будет ниже уровня прогнозируемой инфляции. Правительством РФ для Свердловской области предельный индекс роста платы за коммунальные услуги утвержден на уровне 4,9%.

По решению региональных властей, в первом полугодии 2022 года плата за услуги ЖКХ в области не изменится. При этом "потолок" по росту во втором полугодии для подавляющего большинства муниципалитетов установлен на уровне 3,1%.

Как уточнили в департаменте, исключение составляют территории, реализующие крупные инвестиционные программы в сфере ЖКХ, призванные обновить коммунальную инфраструктуру.