15 Декабря 2021
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Проверка QR-кодов в Татарстане (2021) | Фото: telegram-канал ТАТМЕДИА / t.me/tatmediaofficial

Каждый третий россиянин поддерживает введение QR-кодов - опрос

Введение системы QR-кодов в России поддерживает каждый третий, каждый второй обеспокоен темпами распространения коронавируса. Это данные опроса сервиса HeadHunter, на которые ссылается РИА Новости.

Больше всего поддерживают введение QR-кодов люди старшего поколения – 55+ (хотя при этом они, по данным Минздрава, хуже всего прививаются). В этой возрастной категории ограничительные меры поддерживают 43% респондентов. Меньше всего поддержки идея о QR-кодах находит у молодежи – в категории 25-34 года только 30% готовы поддержать ограничения (впрочем, в категории 18-24 года сторонников QR-кодов уже 36%).

Среди профессий такую меру приветствовали врачи (51%), сотрудники банковской сферы (45%), сферы закупок (43%), рекламной, маркетинга и коммуникаций (43%), образования (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%).

Теги: россияне, опрос, qr-коды, заболеваемость, ограничения



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