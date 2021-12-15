15 Декабря 2021
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Общество В России
Пхеньянская лапша нэнмён (2018) | Фото: www.koreaherald.com

Попытка экономить: продукты быстрого приготовления набирают популярность у россиян

С начала 2021 года в России было продано более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, что на 6,1% больше, чем в 2020 году, когда рост не достигал даже 2%.

По словам участников рынка, нынешняя динамика связана с тем, что в попытке экономить часть россиян, ранее не покупавших продукт, переключилась на него. Дополнительными факторами стали восстановление числа мигрантов, в рацион которых входит недорогая лапша, и возвращение российских граждан с удаленной работы.

По данным NielsenIQ, продажи в РФ лапши быстрого приготовления за 11 месяцев выросли на 16% год к году в денежном выражении и на 6,1% в натуральном.

Как заявил директор департамента маркетинга "Маревен Фуд Сентрал" Илья Мышенко, на фоне подорожания многих продуктов питания продукция быстрого приготовления становится востребованной. По его словам, учитывая отсутствие перспектив улучшения ситуации с ростом цен и доходами населения в 2022 году рынок продуктов быстрого питания продолжит рост, пишет "Коммерсант".

Теги: лапша, еда, продукты



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