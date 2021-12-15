15 Декабря 2021
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Общество В России
клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

Хакеры атаковали корсчета банка в ЦБ РФ

Впервые с 2018 года специалисты компании в области кибербезопасности Group-IB выявили успешную хакерскую атаку на систему межбанковских переводов АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России).

На какой именно банк была совершена атака и сумму хищения не сообщается, однако известно, что это была крупнейшая сумма за последние годы, выведенная таким путем.

Представитель ЦБ РФ подтвердил, что известно об инциденте и по итогам разбора его причин до участников информационного обмена "доведен соответствующий информационный бюллетень ФинЦЕРТ".

Система АРМ КБР позволяет финансовым организациям проводить платежи с Банком России через открытые у него корсчета. Мошенникам удалось подделать часть файлов, когда банк отправлял платежи в ЦБ. В результате средства с корсчета банка были переведены га счета злоумышленников, пишут "Ведомости".

Теги: хакеры, банки, ЦБ РФ



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