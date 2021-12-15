15 Декабря 2021
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Общество В России
Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

Продажи дорогих смартфонов выросли в 1,5 раза

Граждане России стали чаще покупать смартфоны, стоимость которых превышает 50 тыс. руб.

Общие продажи таких устройств в стране за год выросли в 1,5 раза. В настоящее время их доля впервые превысила 10%. Всего в России в январе-октябре текущего года продано 24 млн дорогих аппаратов. Продажи таких смартфонов увеличиваются несмотря на рост цен.

По данным Mobile Research Group, гаджеты этого ценового сегмента за год подорожали на 30%. Как говорят аналитики, россияне не хотят ждать, пока электроника вырастет в цене еще сильнее. При этом потребители выбирают аппараты, которые не придется скоро менять в силу их надежности и технологичности, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, цены на смартфоны в России в следующем году могут вырасти.

Теги: смартфоны, телефоны



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