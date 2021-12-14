Информацию о медотводе внесут в сертификат о вакцинации – Голикова

Информацию о временном или постоянном медицинском отводе от вакцинации скоро внесут в сертификат наряду с информацией о сделанной прививке или перенесенной болезни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

"Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Что мы [под этим] понимаем? Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном", - рассказала Голикова.