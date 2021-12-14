14 Декабря 2021
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Экономика В России
смог, выбросы, экология (2018) | Фото: pixabay.com

Путин предложил ввести ограничения на выплату дивидендов для компаний, не снижающих атмосферные выбросы

В России могут быть введены оборотные штрафы и даже ограничения по выплатам дивидендов для компаний, превышающих предельные нормы выбросов вредных веществ в атмосферу. Такое предложение сегодня озвучил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию, предложила ввести штрафы для собственников, нарушающих экологическое законодательство. Но, по мнению Путина, такие штрафы сложно сделать мотивацией к нужному поведению: "Потому что вряд ли вы установите какие-нибудь сотни миллионов долларов за эти нарушения. Не говорю, что сейчас надо принимать какие-то совсем драконовские меры, но есть же разные варианты. Например, ограничение в выплате дивидендов, оборотные штрафы".

В итоге было решено, что Абрамченко и администрация главы государства подготовят предложения по этой теме.

Также вице-премьер сообщила о городах, где в этом году начались положительные изменения в плане снижения выбросов от промышленности. Так, в Новокузнецке снижение составило более 25%, в Челябинске – более 20%, в Медногорске – 14%. Однако в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске выбросы сократились меньше, чем на процент, а в Норильске и вовсе не было зафиксировано положительной динамики.

Теги: оборотные штрафы, дивиденды, загрязнение воздуха



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