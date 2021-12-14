14 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
новый год, елка, гирлянда (2016) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге при поддержке РМК стартует "Елка желаний"

В Екатеринбурге стартует "Елка желаний". Региональным оператором федерального проекта стал волонтерский центр РМК "Сила Урала".

Как сообщили Накануне.RU в Благотворительном фонде Русской медной компании, открытие состоится завтра, 15 декабря, в историческом мультимедийном парке "Россия - моя история". Это федеральная акция всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной", который имеет поистине всенародный охват. Тысячи детей с ограничениями здоровья и даже пожилые люди, испытывающие жизненные трудности, пишут свои мечты, которые в течение всех новогодних праздников может исполнить любой желающий.

По традиции первым "Елку желаний" в Москве открыл Владимир Путин. Президент снял три шарика с желаниями детей: 14-летний Марк из Московской области мечтает о гитаре, пятилетний Асор из Бурятии хочет побывать в роли пожарного, а 13-летняя Татьяна из Ставропольского края желает посетить балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре.

В Екатеринбурге "Елку желаний" уже второй год подряд устанавливают в парке "Россия - моя история" при поддержке Волонтерского центра РМК и Благотворительного фонда РМК. Зеленую красавицу украсили 3 тыс. 92 шарика с желаниями детей со всей Свердловской области. Исполнить роль Деда Мороза и подарить им праздник можно будет с 15 декабря и до конца февраля.

Теги: Елка желаний, РМК, Екатеринбург



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