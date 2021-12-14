14 Декабря 2021
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Общество В России
Росстат (2017) | Фото: sobitiy.ru

Уволился замглавы Росстата, заявивший о переписи "более 100% населения"

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова. Он курировал проведение Всероссийской переписи населения в текущем году.

По словам представителя Росстата, Смелов покинул ведомство по собственному желанию, передает "Интерфакс".

Напомним, в ноябре Смелов заявил "Коммерсанту", что в переписи приняло участие более 100% участников. Чиновник уточнил, что это цифра относительно прошлой переписи и данные еще не уточнены.

Эксперты выразили недоумение по поводу этой цифры. Социологи посчитали, что государственному органу не стоило приводить неточные данные до завершения всех подсчетов, так как теперь он выглядит, мягко говоря, странно, особенно в заголовках СМИ.

Теги: росстат, павел смелов, перепись населения



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