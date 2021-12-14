14 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
автобус, общественный транспорт, пассажиры, сиденья (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура разбирается, за что школьницу дважды выгнали из автобуса

Прокуратура Екатеринбурга проверяет информацию о высадке школьницы из автобуса. Девочка якобы не смогла заплатить за проезд.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, известно, что 10 декабря несовершеннолетняя ехала в автобусе по маршруту №09, к ней подошел кондуктор и попросил оплатить проезд. Ребенок заплатил картой через терминал, однако кондуктор заявил, что оплата не прошла, так как на карте якобы нет денег. После этого он выставил школьницу из автобуса.

Мать девочки пояснила, что ее дочь дождалась следующего, однако история повторилась и ее снова высадили. При этом, по словам родительницы, деньги с карты списались оба раза.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства. Как пообещали в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, что похожий случай произошел в Екатеринбурге весной этого года. Потерявшего проездной школьника выгнали из автобуса, хотя по новому закону делать это запрещено.

Теги: школьница, автобус, прокуратура, проезд



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