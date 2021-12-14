"Граждан можно лишать конституционных прав?" ИА Regnum обратилось к Голиковой

ИА Regnum опубликовало обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой по поводу ее слов, что введение QR-кодов будто бы не ограничивает прав граждан.

По ее словам, "речь идет о порядке оказания услуг, когда идет резкий эпидемиологический подъем". Точнее, о лишении ряда прав под предлогом роста заболеваемости.

"Хоть мы и не знаем, что такое "резкий эпидемиологический подъем" (такого термина мы не нашли ни в одном серьезном медицинском словаре), но что такое права граждан, мы знаем очень хорошо. Хотим напомнить Вам, что ограничения, устанавливаемые законопроектами о QR-кодах, позволяют лишить граждан, не имеющих QR-кода:

– права на труд;

– права на образование;

– доступа к медицинской помощи;

– права на обращение в госорганы;

– права на защиту в суде;

– доступа в учреждения культуры, то есть права на учатие в культурной жизни общества;

– права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени", - отмечает издание.

Также перечисляются и другие запреты для людей, не имеющих этого кода. И задается вопрос: Голикова действительно считает, что на все это люди имеют право только по милости начальника?

"Наконец, ни у кого уже не осталось сомнений, что введение QR-кодов не имеет никакого отношения к обеспечению здоровья граждан. QR-код не является подтверждением факта здоровья человека, поскольку лица, прошедшие вакцинацию, или имеющие медицинские противопоказания, или переболевшие могут болеть COVID-19 и заражать окружающих. QR-код также не препятствует заболеванию COVID-19. Тогда в чем же цель этих законопроектов, уважаемая Татьяна Алексеевна? Может быть, Вы наконец нам расскажете? Уверены, что нет", - пишет ИА Regnum.

Граждане в подавляющем большинстве никогда не согласятся с принудительной вакцинацией и с сегрегацией граждан на "чистых" и "нечистых", заключает издание.

Интересен и другой взгляд на QR-коды. Как заявлялось и заявляется, они должны подстегнуть людей к ковид-вакцинации. Но многочисленные анализы заболеваемости ковидом, смертности от ковида и общей смертности не обнаруживают вообще никакой связи с вакцинацией. В этой связи нет достаточных научных оснований говорить даже о малейшей эффективности вакцинации, раз ее эффект невозможно статистически обнаружить, а ситуация в целом гораздо хуже, чем было до нее. То же самое касается коллективного иммунитета, который имеет нулевое влияние на смертность. Так ради чего тогда вводятся QR-коды?