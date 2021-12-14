Определился проектировщик участка трассы Казань - Екатеринбург

На Среднем Урале завершился конкурс среди компаний, которая осуществит проектно-изыскательные работы на участке трассы Казань - Екатеринбург. Согласно информации на сайте госзакупок, победителем стал ДСК "Автобан" во главе с депутатом думы ХМАО-Югры Алексеем Андреевым.

Начальная стоимость работ составляла 655,8 млн рублей, однако участник предложил свою цену в 577 млн. С работой ему помогут ООО "ВТМ дорпроект", ООО "Горка", ООО "Инстройпроект" и АО "Стройизыскания". Помимо компании депутата на конкурс также заявлялся еще один участник, однако был отклонен в связи с нарушениями в документах.

Согласно документам, компания будет осуществлять третий этап работ - участка "Дюртюли - Ачит" от 232 км до 275 км. Четырехполосная трасса пройдет через 25 территорий, в том числе Башкирии, Прикамья и Среднего Урала. Таким образом, дорога от Казани до Екатеринбурга составит всего семь часов.

Напомним, что проектировкой первых двух этапов занимается АО "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3".