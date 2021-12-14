14 Декабря 2021
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Общество В России
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Песков признал, что Россия не предоставила ВОЗ часть данных для одобрения "Спутника V"

Россия пока не предоставила часть информации для сертификации российской вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что процесс продолжается.

Он уточнил, что у ВОЗ и России "разные стандарты", но российская сторона "постепенно адаптируется к этим требованиям", передает ТАСС.

В октябре ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства. Организация подтвердила, что процедура одобрения продолжается и вступает в завершающую стадию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил CNN, что одобрения вакцины со стороны ВОЗ ожидается в ближайшие месяцы.

Теги: дмитрий песков, воз, спутник v



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