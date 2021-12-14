Песков признал, что Россия не предоставила ВОЗ часть данных для одобрения "Спутника V"

Россия пока не предоставила часть информации для сертификации российской вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что процесс продолжается.

Он уточнил, что у ВОЗ и России "разные стандарты", но российская сторона "постепенно адаптируется к этим требованиям", передает ТАСС.

В октябре ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства. Организация подтвердила, что процедура одобрения продолжается и вступает в завершающую стадию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил CNN, что одобрения вакцины со стороны ВОЗ ожидается в ближайшие месяцы.