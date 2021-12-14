14 Декабря 2021
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Экономика В России
ферма молоко корова (2012) | Фото: Накануне.ru

Россия не обеспечивает себя молоком, картофелем, фруктами и ягодами - Минсельхоз

Россия до сих пор не вышла на самообеспечение по молоку, картофелю, а также ряду овощей и бахчевых, фруктов и ягод, включенных в перечень Минсельхоза в 2020 году, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев, выступая перед депутатами Госдумы.

По его словам, по итогам года индекс АПК будет положительным, но вот индекс сельхозпроизводства "в силу объективных обстоятельств" снизится.

"Год был крайне непростым. Погода постоянно вносила коррективы. В 16 регионах был объявлен режим ЧС. Полученный урожай превышает по основным позициям план. Пшеница – полностью обеспечены внутренние потребности, есть объемы для экспорта. Обновится рекорд по сбору плодов и ягод. Сев озимых уже сейчас превышает 19 млн га. На 2022 год пока прогнозы делать рано. Тем не менее, уже проработана структура посевных площадей. Они вырастут более чем на 1 млн га. Вырастут посевы яровых, сахарной свеклы", - рассказал Патрушев.

По словам министра, производство молока по итогам года вырастет. Что же касается мяса, то здесь Россия идет в общемировом негативном тренде – отрасль несет убытки из-за распространения болезней животных, например, африканской чумы свиней. "Есть определенное замедление роста в мясном животноводстве, но все равно будет небольшой прирост, например, в производстве говядины рост будет 1,5%, в производстве мяса птицы выйдем на показатели прошлого года", - отметил Патрушев.

В этом году вырос объем выручки на экспортном рынке – до $35 млрд руб. "Рост связан с высокими ценами на мировых рынках. Экспорт в физических объемах при этом несколько сокращается из-за таможенных ограничений. В следующем год объем экспорта должен составить не менее $30 млрд", - рассказал министр.

По итогам 9 месяцев средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 33,6 тыс. руб. 23,4% - ожидаемая рентабельность отрасли по итогам года.

Теги: сельское хозяйство, мясо, производство, дмитрий патрушев



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