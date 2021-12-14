В России рост цен на продукты не достигнет 25% - Минсельхоз

Несмотря на сильный рост себестоимости производства продуктов цен на них для населения не будут увеличиваться пропорционально, заверил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что сейчас торговые сети и производители вынуждены соблюдать хрупкий баланс между необходимостью сохранять цены на продукты на минимальном уровне и ростом себестоимости их производства.

"Себестоимость производства продуктов выросла на 20-30%. Рост цен на продукты питания пока этой отметки не достиг и, я надеюсь, не достигнет", - заявил Патрушев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы. По его словам, для этого предстоит увеличивать предложение и защищать российский рынок от влияния внешних цен с помощью демпферных механизмов.

По данным Патрушева, прогнозная рентабельность производства в сельском хозяйстве по итогам 2021 года составит 23,4%.