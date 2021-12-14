14 Декабря 2021
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Общество В России
Кадр из сериала &quot;Игра в кальмара&quot; (2021) | Фото: kinopoisk.ru

Жаров назвал два самых востребованных в пандемию вида телеконтента

Пандемия значительно изменила медиапотребление во всем мире и в России в частности, заявил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, выступая на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

По его словам, объем потребляемого контента в пандемию кратно вырос. Жаров отмечает, что сейчас растет семейное телесмотрение, контента требуется значительно больше, люди остаются дома, и они хотят постоянно видеть что-то новое. Это вынудило компании начать развивать собственный продакшн.

"30% людей работает удаленно. Если раньше у нас был один прайм-тайм – с 18 до 22 часов, то сейчас появился еще и дневной прайм-тайм. Также идет жесткая сегментация возрастных групп по платформам. Раньше королем медиа был контент, а теперь – клиент, который требует все более адресного контента", - рассказал Жаров.

Зрители при этом не готовы делать скидок на сложные условия пандемии, они не приемлют суррогат и некачественный контент. Например, по словам Жарова, зрителю "не зашел" киберфутбол, который в локдаун пытались показывать на спортивных телеканалах на замену настоящим матчам.

"Транснациональные платформы к нам приходят. И наши сериалы покупаются такими платформами. Интерес к российскому контенту очень высок. Наши продакшны исчисляются пока десятками, а не сотнями, как в Америке. Это тоже вызов: удержать нашего производителя контента на наших платформах, чтобы он пропагандировал наши ценности", - говорит о еще одной особенности глава холдинга.

Он добавил, что самыми востребованными форматами у зрителя ТВ сейчас являются новости и добрые, семейные комедии, "через которые люди могут выдохнуть".

Теги: александр жаров, контент, телевидение, газпром-медиа, платформы



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