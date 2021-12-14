Попова: Из 16 заразившихся "омикроном" в России 11 были вакцинированы

11 из 16 россиян, у которых выявили омикрон-штамм, были вакцинированы от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заболевание протекает у пациентов в легкой форме, добавила она.

Всего было изолированно 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР и сопредельных государств, пишет "Интерфакс".

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что большинство заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" были вакцинированы. Ученые предполагают, что мутации у нового штама делают его более устойчивым к действию вакцин.