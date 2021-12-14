Пермяк получил четыре года "строгача" за хищение средств на покупку масок

Пермяк получил четыре года "строгача" за хищение более 8,7 млн руб. в рамках исполнения контракта на закупку средств индивидуальной защиты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда.

Его признали виновным в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в крупном размере.

В 2020 г. обвиняемый заключил контракт с компанией "Медицинские поставки" на закупку 1,4 млн трехслойных медицинских масок, однако обязательства не выполнил, и деньги присвоил себе. Предприниматель уже ранее был судим.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил".