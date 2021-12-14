40% россиян тратят на кофе больше тысячи рублей в месяц

64% россиян считают себя кофеманами, 40% тратят на кофе более 1 тыс. руб. в месяц, таковы результаты опроса, проведенного СДЭК и "Самокатом".

Выяснилось, что 60% респондентов тратят до 1 тыс. руб. в месяц на кофе, еще 22,5% - 1-2 тыс. руб., остальные – от 2 тыс. руб. Больше всего тратят на кофе в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирской и Челябинской областях и Татарстане.

Около 80% респондентов заявили, что пьют кофе каждый день. Причем 31% участников сознались, что ежедневно выпивают две чашки, 18% — три, а 13% — еще больше, от четырех чашек.

"Существенные расходы россиян на кофе отчасти можно объяснить высоким спросом на недорогой кофе с собой. Это кофе в кофе-точках, стоимость которого в Москве, в частности, начинается в среднем от 50 руб. за стаканчик 0,2 л, и из автоматизированных кофейных автоматов с платежным устройством, установленных в продуктовых магазинах, на автозаправочных станциях, в бизнес-центрах, коворкингах и в прочих общественных пространствах. Спрос на последние в этом году растет стремительными темпами", - цитирует РБК выводы исследования.