В Прикамье работник общепита обратился в суд, чтобы оспорить отстранение от работы

В Перми работник, отстраненный от работы из-за отсутствия QR-кода обратился в суд с исковым заявлением, сообщает telegram-канал "Интересная Пермь".

Рассматривать дело будет Индустриальный суд Перми. Ответчиком по делу является индивидуальный предприниматель, владеющий сетью кафе.

По данным издания, в августе этого года сотрудники предприятия были отстранены от работы на основании собственного приказа. Истец требует отменить приказ, вернуть его к работе и выплатить компенсацию в размере 70 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в настоящий момент коллективы сразу нескольких крупных предприятий Прикамья готовятся подать иски.