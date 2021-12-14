14 Декабря 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Прикамье работник общепита обратился в суд, чтобы оспорить отстранение от работы

В Перми работник, отстраненный от работы из-за отсутствия QR-кода обратился в суд с исковым заявлением, сообщает telegram-канал "Интересная Пермь".

Рассматривать дело будет Индустриальный суд Перми. Ответчиком по делу является индивидуальный предприниматель, владеющий сетью кафе.

По данным издания, в августе этого года сотрудники предприятия были отстранены от работы на основании собственного приказа. Истец требует отменить приказ, вернуть его к работе и выплатить компенсацию в размере 70 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в настоящий момент коллективы сразу нескольких крупных предприятий Прикамья готовятся подать иски.

Теги: вакцинация, отстранение, работники



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