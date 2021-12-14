Губернатор Забайкалья закрыл комментарии в Instagram после слов об "оцеплении кварталов"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после своего скандального заявления об "оцеплении кварталов" для ускорения темпов вакцинации закрыл комментарии в Instagram.

Глава региона заявил об "атаке ботов". По его словам, "пишут не забайкальцы, а в основном пустые страницы, созданные в других регионах". При этом Regnum отмечает, что Осипов получил шквал неодобрительных откликов в Instagram после высказываний о способах вакцинации.

Глава Забайкалья подчеркнул, что не просил принуждать к вакцинации, оцепляя кварталы.

"Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома", - написал Осипов.

Напомним, 13 декабря губернатор на оперативном совещании поручил правительству ускорить темпы вакцинации от коронавируса любыми способами.

"Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам», - цитировали его местные СМИ.

Перед этим вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова доложила, что темпы вакцинации серьезно провалились среди работников сферы ЖКХ и торговли.