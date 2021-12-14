14 Декабря 2021
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Политика В России
МИД РФ, Министерство иностранных дел РФ (2014) | Фото:Накануне.RU

Анализ внешней политики России доверят искусственному интеллекту

Министерство иностранных дел России работает над системой, которая будет анализировать массивы данных по вопросам внешней политики с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщил спецпредставитель главы МИДа по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин, в 2022 году планируется разработать концептуальный проект системы, по результатам которого внешнеполитическое ведомство будет определяться в отношении финансирования программы.

Технологическим партнером министерства в этом проекте станет Институт системного программирования имени Иванникова. Какие данные доверят анализировать машине Кирюшин не сообщил. Он лишь подчеркнул, что "аналитических задач во внешнеполитической деятельности много, как и подразделений, нуждающихся в подобной системе", сообщает РБК.

Напомним, структура "Ростеха" разрабатывает программное обеспечение, которое позволит федеральным и региональным властям, а также силовикам предсказывать массовые беспорядки и предотвращать их эскалацию. В случае, если беспорядки уже начались, искусственный интеллект будет анализировать поведение толпы и советовать, какие шаги предпринять.

Теги: искусственный интеллект, МИД РФ



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