14 Декабря 2021
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Общество В России
нижневартовск, новый год, новогоднее оформление (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Исследование показало, куда россияне отправятся на новогодние праздники

Большинство граждан России не планирует путешествовать во время новогодних праздников.

Как следует из опроса сервиса "Работа.ру" и "СберАвто"  26% респондентов планируют путешествие в праздничные дни. 23% из них отправятся по российским городам, а 3% — за границу. Как показало исследование, 74% опрошенных путешествия не планируют.

Среди тех, кто планирует поездки по стране, 24% опрошенных поедут в Москву и Подмосковье, 16% участников исследования отправятся в Санкт-Петербург, а 11% — города Золотого кольца. Еще 8% заявили, что собрались в один из городов Сибири, 7% указали, что поедут в Краснодарский край, 4% отправятся на Кавказ, а по 3% — в Карелию или Крым.

Большинство россиян будут использовать в качестве транспортного средства автомобиль — этот вариант назвали 39% респондентов. Еще 34% выбрали для путешествия поезд или электричку, 12% опрошенных доберутся до места отдыха на самолете, а 8% поедут на автобусе, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян не уезжать из страны на новогодние каникулы. Это связано с появлением нового омикрон-штамма коронавируса. При этом Россия пока не собирается закрывать границы, как это сделали уже несколько стран.

Теги: праздники, новый год, исследование



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