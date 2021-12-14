Арендное жилье в РФ за год подорожало на 31%

Цены на арендное жилье в крупных российских городах за год подскочили до 31%.

По словам экспертов, это произошло из-за высокого спроса. С одной стороны, растут цены на квартиры в продаже, с другой — купившие первичное жилье ждут его достройки и вынуждены арендовать. Согласно прогнозу участников рынка, арендные ставки могут подняться еще на 10–15% в случае принятия проекта закона Минстроя о создании государственной информационной системы, в которой необходимо будет регистрировать все сделки.

Пока большинство арендодателей сдают квартиры и не платят налоги, но в будущем им придется либо выйти из тени, либо оплачивать штрафы. В министерстве строительства и ЖКХ планируют установить рамки стоимости арендного жилья, которые будут рекомендоваться участникам сделок, пишут "Известия".

Как сообщалось, в госкорпорации ДОМ.РФ признают, что инфляция в сфере жилой недвижимости запредельно разогналась, но при этом предложить какие-то срочные и действенные, хотя бы точечные решения не могут, предпочитают придерживаться ранее принятого плана.