14 Декабря 2021
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Общество В России
ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Арендное жилье в РФ за год подорожало на 31%

Цены на арендное жилье в крупных российских городах за год подскочили до 31%.

По словам экспертов, это произошло из-за высокого спроса. С одной стороны, растут цены на квартиры в продаже, с другой — купившие первичное жилье ждут его достройки и вынуждены арендовать. Согласно прогнозу участников рынка, арендные ставки могут подняться еще на 10–15% в случае принятия проекта закона Минстроя о создании государственной информационной системы, в которой необходимо будет регистрировать все сделки. 

Пока большинство арендодателей сдают квартиры и не платят налоги, но в будущем им придется либо выйти из тени, либо оплачивать штрафы. В министерстве строительства и ЖКХ планируют установить рамки стоимости арендного жилья, которые будут рекомендоваться участникам сделок, пишут "Известия".

Как сообщалось, в госкорпорации ДОМ.РФ признают, что инфляция в сфере жилой недвижимости запредельно разогналась, но при этом предложить какие-то срочные и действенные, хотя бы точечные решения не могут, предпочитают придерживаться ранее принятого плана.

Теги: аренда, жилье



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