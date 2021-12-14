14 Декабря 2021
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ивл, медицина, здравоохранение, ковид (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Пермском крае заработал обсерватор для пациентов с "омикроном"

Обсерватор на 40 коек для пациентов с "омикроном" - новой разновидностью коронавируса, открыт в Перми.

Он работает при клинической больнице №4. В обсерватор будут направлять только пациентов при выявлении у них на это показаний.

По данным регионального Минздрава, прибывающие из Республик Ботсвана и Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Мозамбик и Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики, а также специального административного района Гонконг, обязаны соблюдать двухнедельный карантин, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о распространении разновидности коронавируса под названием "омикрон" в России. По его словам, у зараженных этим штаммом россиян болезнь протекает бессимптомно или с незначительными симптомами.

Теги: обсерватор, омикрон



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