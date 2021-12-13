В России масштабно отметят 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией

Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.

"Для подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией утверждён план, включающий проведение 71 мероприятия. Работа проводится во исполнение распоряжения президента, которое было дано весной этого года. Летом на первом заседании оргкомитета мы определили основные направления подготовки, а теперь нами утверждён конкретный план работ", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что в честь празднования годовщины в Казани решается вопрос строительства комплекса Соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, включающего музей, библиотеку и выставочно-лекционные залы. В план включено создание в столице Татарстана научного центра по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников, хранящихся в фондах различных библиотек и научных учреждений. По словам Марата Хуснуллина, преобразования коснутся и других регионов. План также включает в себя мероприятия в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Москве и других регионах. Помимо строительных преобразований, план мероприятий по подготовке празднования включает в себя организацию научных форумов, круглых столов и семинаров, а также проведение выставок, конкурсов и выпуск печатной и видеопродукции.

"История Волжской Булгарии является неотъемлемой частью российской истории и народов, населяющих нашу страну. В рамках подготовки к торжественной дате проделана значительная работа. План мероприятий затрагивает многие актуальные вопросы. Ряд запланированных мероприятий имеют не только общефедеральное, но и международное значение. В их числе заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" с участием руководства Организации исламского сотрудничества, Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit". Раскрытию потенциала богатого богословского наследия мусульман России, повышению имиджа и авторитета страны в исламском мире послужат мероприятия в рамках 45-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдёт в Казани. Всё это позволит продемонстрировать мировому сообществу уникальность цивилизационного развития России, тесное переплетение культур Востока и Запада, гармоничное межрелигиозное взаимодействие", – прокомментировал утверждение плана глава Татарстана Рустам Минниханов.

Столь высокий торжественный уровень празднования, полагает Хуснуллин, призван показать значимость вклада ислама в поддержание межнационального мира, а также гармоничность развития межрелигиозного взаимодействия в России.