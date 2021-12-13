В Госдуме предложили зафиксировать интернет-тарифы для всех госучреждений

В Госдуме подготовили поправки в закон "О связи", которые ограничивают рост тарифов на интернет-связь для госучреждений (включая органы власти) и фактически запрещают коммерческим провайдерам отключать таких абонентов (или ухудшать им связь).

Причиной стало "кратное повышение тарифов" со стороны операторов связи. "

"Как минимум в 35 регионах - операторы связи решили воспользоваться своим монопольным положением и объявили властям о кратном повышении с Нового года интернет-тарифов для социально-значимых объектов (школы, ФАПы и пр.). В Новгородской области, например, существующие расценки предложено увеличить втрое, в Подмосковье, Осетии и Карачаево-Черкесии - в 4 раза, а в Забайкальском крае - вообще в 5 раз. При этом - операторы буквально шантажируют регионы: не заплатите - отрубим связь", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").

Он сообщил, что готовы поправки в федеральный закон "О связи", "которые вводят общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально-значимых объектов (СЗО), чья инфраструктура создавалась за счет бюджета".

Как говорилось выше, депутаты предлагают "ограничить рост тарифов при перезаключении контрактов (повышение только на уровне индекса потребительских цен, если состав услуг не меняется)" и "запретить операторам в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество даже после окончания срока контракта (только по инициативе самих пользователей)".

"Такие решения защитят регионы от шантажа операторов и предотвратит необоснованный рост цен на услуги связи для СЗО", - считает Хинштейн.

Он добавил, что Минцифры России инициативу поддерживает. Для бюджета экономия составит порядка 3 млрд руб., речь идет о более чем 100 тыс. объектах.

"Это не только школы и ФАПы, но и учреждения культуры, подразделения МЧС/региональных ГОЧС, пункты участковых полиции, отделы вневедомственной охраны, органы региональной/муниципальной власти", - добавил Хинштейн.

Он рассчитывает, что Госдума рассмотрит вопрос до конца осенней сессии (до нее остается полторы недели), и в случае положительного исхода поправки могут начать работать до 1 января 2022 года.

Пока неизвестно, какое мнение на этот счет у правительства, Федеральной антимонопольной службы и представителей бизнеса.

Хинштейн перечислил, что входит в число СЗО: это более 50 тыс. школ, более 26 тыс. ФАПов, более 800 участковых пунктов полиции, более 500 отделов вневедомственной охраны, а также более 10 тыс. органов власти. В чем социальная значимость последних – депутат не указал.