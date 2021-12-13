Нижнетагильскую больницу оккупировали тараканы и клопы. На возмущения пациентов медики не реагируют

Житель Нижнего Тагила пожаловался на тараканов и клопов, оккупировавших хирургическое отделение Демидовской больницы. Видео, на котором мужчина заснял насекомых, опубликовало сообщество "Инцидент Нижний Тагил". На кадрах можно увидеть паразитов в углу матраца на кровати в коридоре. Однако, по словам пациента, вскоре вредители перебрались и в сами палаты.

"Лежу в хирургии на 2-м этаже Демидовской больницы №2, которая находится на улице Горошникова. Несколько дней назад вынужден был обратиться к руководству больницы по поводу того, что у них на этаже в коридоре лежит матрац усыпанный клопами. Скажу честно, ответ меня просто поразил... в двух словах — типа, в принципе, для больницы это нормально. Получается, что они все же в курсе проблемы. И это все?! Серьезно?! Я молчал. Пришлось бы молчать и дальше. Но настал тот час, когда они добрались и до моей палаты. Они поселились в моей кровати. Это просто тихий ужас. Получается, что ты изначально лег в больницу как бы лечиться, а по итогу... это просто ад!" - негодует свердловчанин.

По его словам, руководство больницы не только не решает проблему, но и усугубляет ее, позволяя насекомым и дальше плодиться. Мужчина возмущается, что залечивать укусы клопов придется отдельно, а после выписки велик шанс и вовсе принести их с собой в квартиру.

"Ну, ладно там еще тараканы, персонал выкрутится и скажет, что это мол мы сами, пациенты, их разводим, мусорим. Но тут же клопы, а они далеко не так безобидны, как тараканы! Неужели и вправду они специально их там разводят? Ну а что еще подумать?" - размышляет пациент больницы.



На момент публикации администрация Демидовской больницы не смогла оперативно прокомментировать информацию.