ФАС оштрафует "Т Плюс" за нарушение антимонопольного законодательства

ФАС России обвинила "Т Плюс" в нарушении антимонопольного законодательства.

Пресс-служба ведомства анонсировала возбуждение административного дела для определения размера штрафа.

Служба квалифицировала действия "Т Плюс" в период с февраля по апрель 2019 года, которые выразились в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности и повлекшие ограничение конкуренции (пункт 11 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).

Служба выявила, что ценовые заявки "Т Плюс" превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемое для выработки электроэнергии.

Указывается, что, по данным ФАС, ценовые заявки компании, которые оказывают влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" и в первой ценовой зоне, превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в 2 раза.