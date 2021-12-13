13 Декабря 2021
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Общество В России
Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

Точку в заочном споре Мизулиной и Моргенштерна поставит Генпрокуратура

Глава организации "Лига безопасного интернета" и дочка сенатора Елены Мизулиной Екатерина продолжила заочный спор с рэпером Алишером Моргенштерном.

Напомним, ранее Мизулина в интервью YouTube-проекту "А поговорить?" заявила, что Моргенштерн работает по неким западным темникам и получает иностранное финансирование. Правда, потом журналисты выяснили, что сотрудничество с иностранными структурами у музыканта вполне легальное. Но Мизулина-младшая тоже ссылается на публикацию в СМИ. Сам же Моргенштерн обвинил ее в попытке хайпануть на имени известного рэпера.

Мизулина не успокоилась и написала в своем Telegram-канале, что взяла информацию из официально зарегистрированного СМИ (речь об издании News-front.info).  

"Если эта информация фейк, и нет никакого иностранного финансирования, то почему высокопрофессиональная команда юристов и адвокатов исполнителя не подает иск в суд к этому изданию и тем, кто эту информацию перепечатал? А вместо этого обвиняет меня в "пиаре" и неверном изложении материала?" – удивляется Мизулина нежеланию Моргенштерна сутяжничать.

Сама она готова к разбирательствам и пишет: "Для того, чтобы внести ясность в эту ситуацию, мы направим обращение, содержащее эту публикацию СМИ, в уполномоченные органы - Генеральную прокуратуру и Минюст. Пусть поставят точку и дадут ответ: да или нет".

Также у Мизулиной есть вопросы и к авторам интервью, в котором она говорит о Моргенштерне. Общественница заявила изданию "Подъем", что интервью было подвержено значительному монтажу "Это интервью писалось полтора месяца назад, оно вышло в очень сильно смонтированном виде, и меня лично удивили и дата выхода, и то, что вышло в итоге".

Теги: екатерина мизулина, моргенштерн, генпрокуратура, иностранное финансирование



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