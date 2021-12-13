В Екатеринбурге судят мать-наркоманку, пытавшуюся зарезать маленького сына

Направлено в суд уголовное дело 25-летней жительницы Екатеринбурга, которой вменяется покушение на убийство ребенка. Ее будут принудительно лечить.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 12 августа: девушка, находясь под воздействием наркотиков, вооружилась кухонным ножом и нанесла им несколько ударов своему спящему сыну 2019 года рождения. В результате ребенок получил раны, но благодаря тому, что ему вовремя помогли врачи, остался жив.

По заключению комиссии экспертов, его мать-наркоманка страдает хроническим психическим расстройством. Также она не может осознавать характер и общественную опасность своих действий.

Установлено, что девушка нуждается в принудительной мере медицинского характера. Сейчас ее уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который и решит данный вопрос.