На Уралвагонзаводе введены в эксплуатацию новые вагонные весы

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) введены в эксплуатацию новые вагонные весы. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, весы установлены на одной из трёх железнодорожных станций предприятия и предназначены для взвешивания всех типов вагонов и цистерн в составе поездов без расцепки.

Ежесуточно через станцию Восточная Уралвагонзавода проходит по 50-60 вагонов – как парка предприятия, так и прочих собственников. Все они – и гружёные, и порожние – подлежат обязательному взвешиванию. От точности измерений вагонных весов зависит надежность и качество использования подвижного состава и всей железнодорожной инфраструктуры. Также процедура взвешивания позволяет предотвратить ошибки в товарном учете и возможные хищения.

Весы представляют собой сегмент рельсового пути с двумя платформами, оборудованными высокоточными тензометрическими датчиками. Все данные передаются на компьютер, за которым сидит приемосдатчик. Он управляет процессом взвешивания, фиксирует измерения в режиме реального времени, оформляет результаты взвешивания, которые хранятся в базе. Взвешивание вагонов может производиться как в динамике, так и в статике. Динамический режим позволяет взвешивать вагоны с большей оперативностью, а статический - с максимальной точностью: погрешность составляет порядка 1%. Максимальная нагрузка на весы - 200 тонн, срок службы - более 10 лет.

Монтажом, пусконаладочными работами и калибровкой нового оборудования занимались специалисты фирмы-изготовителя, являющейся ведущим российским разработчиком и производителем электронных промышленных весов и информационных систем на их основе. Заключительную поверку, после которой весы полностью готовы к эксплуатации, осуществляли представители ОАО "Российские железные дороги". Эта процедура проводилась весоповерочным вагоном ВПВ-135К, производства Уралвагонзавода. Весоповерочный вагон - уникальное изделие, аналогов которому в настоящее время на пространстве 1520 нет. Впоследствии обслуживанием весов будут заниматься специалисты службы главного метролога Уралвагонзавода.

"Эти весы нам были необходимы. Конечно, подобное оборудование есть и в отдельных цехах предприятия, и у нас на станции Восточная, но за более чем 10 лет непрерывной эксплуатации наши весы перестали справляться с растущим потоком подвижного состава. Поэтому новое оборудование мы очень ждали", - сказала начальник станции Восточная Анна Шорикова.