В Кремле объяснили снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта в нынешнем виде не дает полной гарантии отсутствия негативных последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому было принято такое решение - снять его с рассмотрения", - сказал он.

В ответ на вопрос, ожидали ли в Кремле такой реакции депутатов на слова российского лидера, Песков заявил, что Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте.

"Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Володин объявил о планах снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. По его словам, это результат диалога Государственной думы с кабмином РФ на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

11 декабря Володин напомнил, что президент Путин на встрече с членами СПЧ пообещал "не допустить никаких опрометчивых решений" в этом вопросе.