13 Декабря 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Руководитель аппарата администрации Перми избавился от приставки и.о.

Руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских избавился от приставки и.о., сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

С сегодняшнего дня он занимает этот пост официально. Соответствующий приказ подписал глава Перми Алексей Демкин.

Предыдущий руководитель аппарата Светлана Ивашкина, назначенная еще экс-главой Перми Дмитрием Самойловым, покинула должность после истечения срока действия контракта.

Теги: Руководитель аппарата администрации Перми, назначение, Александр Молоковских



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