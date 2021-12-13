Руководитель аппарата администрации Перми избавился от приставки и.о.
Руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских избавился от приставки и.о., сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.
С сегодняшнего дня он занимает этот пост официально. Соответствующий приказ подписал глава Перми Алексей Демкин.
Предыдущий руководитель аппарата Светлана Ивашкина, назначенная еще экс-главой Перми Дмитрием Самойловым, покинула должность после истечения срока действия контракта.