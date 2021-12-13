При взаимном признании иностранные вакцины в России ждет беспрепятственное передвижение и регистрация - Голикова

Если Россия и другие государства взаимно признают вакцины друг друга, люди, привитые иностранными препаратами, смогут получать сертификаты/QR-коды на полгода. Но такие документы все равно будут выдаваться по результатам ПЦР-тестирования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая перед депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме. Таков уровень доверия иностранным вакцинам.

"Мы ведем переговоры с иностранными государствами, с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов - у них это санитарные, зеленые, как угодно. У нас сертификат о вакцинации. При соответствующем взаимном признании может осуществляться взаимное беспрепятственное передвижение и регистрация", - заявила Татьяна Голикова.