13 Декабря 2021
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Общество В России
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

При взаимном признании иностранные вакцины в России ждет беспрепятственное передвижение и регистрация - Голикова

Если Россия и другие государства взаимно признают вакцины друг друга, люди, привитые иностранными препаратами, смогут получать сертификаты/QR-коды на полгода. Но такие документы все равно будут выдаваться по результатам ПЦР-тестирования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая перед депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме. Таков уровень доверия иностранным вакцинам.

"Мы ведем переговоры с иностранными государствами, с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов - у них это санитарные, зеленые, как угодно. У нас сертификат о вакцинации. При соответствующем взаимном признании может осуществляться взаимное беспрепятственное передвижение и регистрация", - заявила Татьяна Голикова.

Теги: татьяна голикова, иностранные вакцины, взаимное признание, пцр-тест



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