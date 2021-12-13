Пермское УФАС не стало отменять итоги аукциона по строительству моста через Каму

Пермское УФАС не станет отменять итоги торгов на проектирование третьего моста через Каму. Ранее в антимонопольное ведомство поступили жалобы от столичных компаний "ДМТ групп" и "Горка".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства, жалобы частично были признаны обоснованными. Подрядчики указывали, что было допущено нарушение порядка оценки заявки и требовали отмены торгов. Однако УФАС не стало выдавать предписание об отмене торгов.

Всего в конкурсе участвовало семь компаний. Победителем была признана организация из Санкт-Петербурга. Стоимость работ составит 605,5 млн руб.

Согласно техническому заданию в аукционной документации, на первом этапе должен быть возведен мост через Каму с подходами: граница правобережного подхода — ул. Борцов Революции, граница левобережного подхода — ул. Петропавловская. Протяженность самого моста составит 995,4 м. На втором этапе будет построена дорога от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутская, включая реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы. Также построят путепроводы через железнодорожные пути Свердловской железной дороги ОАО "РЖД". Третий этап включает реконструкцию ул. Крисанова для обеспечения необходимой пропускной способности левобережного подхода к мосту с развязками на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина.

Заказчиком является краевое управление дорог и транспорта. Приступить к выполнению работ победитель должен 13 декабря 2021 года, а завершить до 31 августа 2023 года.

Возведение моста запланировано на 2024 — 2027 годы. Строительство пойдет на принципах государственно-частного партнерства.

Напомним, что строительство моста поддержал Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в августе 2020 г. Тогда же губернатор и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизмов ГЧП.

Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года. Возведение моста запланировано на 2024–2027 годы.