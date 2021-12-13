Лишь 15% россиян смогут прожить на накопления более полугода

У 43% россиян нет никаких сбережений, показали результаты опроса сервиса SuperJob.

В основном это люди с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц - 51%.

Отмечается, что в 2020 году и 2019 году об отсутствии сбережений сообщало 40% опрошенных, в 2008 году их не было у 26%.

В случае потери дохода 13% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года — 8%.

Еще у 7% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

Ранее аналитики финансового маркетплейса "Юником24" вычислили, что средний размер накоплений россиян – это 150-200 тыс. руб. При этом в среднем граждане откладывают ежемесячно 10-20% дохода.

80% россиян имеют накопления, которых им хватит максимум на три месяца. Сбережения есть у 45% наших сограждан, но только 15% из них откладывают деньги регулярно.