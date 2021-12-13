"МТМ-Развитие" выкупило участок во Втузгородке за 135 млн рублей

Компания "МТМ-Развитие" выкупила участок во Втузгородке за 135 млн рублей для дальнейшего возведения общежития или многоквартирного жилого дома. Как следует из информации на сайте торгов, участок расположен на Студенческой, 54а вблизи ресторана "Троекуровъ" и "Республики Лодыгина".

Начальная стоимость участка в 3 тыс. 974 "квадрата" и недостроя составляла 20 млн 48 тыс. рублей, однако цену пришлось увеличить из высокой конкуренции в 16 претендентов, среди которых также были "Синара-девелопмент", сын основателя "Гринвича" Матвей Погребинский и директор офиса "Новосел" в Екатеринбурге Иван Завьялов. Таким образом застройщиком была предложена цена в 6,75 руб. выше изначальной.

"МТМ-Развитие" известно архитектурно-строительным центром "Правобережный", чьим партнером является УГМК. На данный момент вблизи участка расположены двух- и трехэтажные дома с лепниной и эркерами, построенные еще плененными немцами. Люди, проживающие в этих домах и противостоящие точечной застройке своего квартала новыми зданиями, называют свое комьюнити "Республика Лодыгина".