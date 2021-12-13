ФСБ выявила более ста сторонников украинской неонацистской группировки

ФСБ России выявила 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, сторонников радикальной украинской группировки "Маньяки: культ убийства" ("М.К.У.", запрещена в России) нашли в 37 регионах.

Двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.

Также две группы экстремистов, аффилированных с "М.К.У.", выявлены в Пензенской области и в Коми. У их участников изъято огнестрельное и холодное оружием.

Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, он объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, Краснов действует под покровительством украинских спецслужб.

В сентябре ФСБ задержала в Уфе членов неонацистской группировки, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, а также холодное оружие, изображения лидеров Третьего рейха.