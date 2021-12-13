ФСБ выявила более ста сторонников украинской неонацистской группировки

13 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

ФСБ выявила более ста сторонников украинской неонацистской группировки

ФСБ России выявила 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, сторонников радикальной украинской группировки "Маньяки: культ убийства" ("М.К.У.", запрещена в России) нашли в 37 регионах.

Двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.

Также две группы экстремистов, аффилированных с "М.К.У.", выявлены в Пензенской области и в Коми. У их участников изъято огнестрельное и холодное оружием.

Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, он объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, Краснов действует под покровительством украинских спецслужб.

В сентябре ФСБ задержала в Уфе членов неонацистской группировки, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, а также холодное оружие, изображения лидеров Третьего рейха.

Теги: фсб, неонацисты, м.к.у



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7811

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети