В курском баре мужчина ранил из травматического пистолета пятерых охранников

В Курске разыскивают мужчину, ранившего из травматического пистолета пятерых охранников бара "Карамель" на проспекте Дериглазова.

По данным издания "Курские известия", мужчина на входе в бар поссорился с охраной. Это произошло поздно вечером в воскресенье.

Словесная перепалка перешла в потасовку, посетитель открыл стрельбу, а затем скрылся. Не исключено, что он передвигается на автомобиле, сейчас в городе идет операция по его обнаружению.