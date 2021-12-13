13 Декабря 2021
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Происшествия В России
(2005) | Фото: www.russia-today.ru

В курском баре мужчина ранил из травматического пистолета пятерых охранников

В Курске разыскивают мужчину, ранившего из травматического пистолета пятерых охранников бара "Карамель" на проспекте Дериглазова.

По данным издания "Курские известия", мужчина на входе в бар поссорился с охраной. Это произошло поздно вечером в воскресенье.

Словесная перепалка перешла в потасовку, посетитель открыл стрельбу, а затем скрылся. Не исключено, что он передвигается на автомобиле, сейчас в городе идет операция по его обнаружению.

Теги: курск, нападение, бар, травматический пистолет



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