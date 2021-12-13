13 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
энергетика электричество лэп (2008) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура начала проверку после ряда коммунальных аварий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после целого ряда коммунальных аварий, случившихся в минувшие выходные.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 11 декабря произошло отключение 28 подстанций из-за аварийного сбоя в работе электросети. В результате многоквартирные дома, социальные и другие объекты в квадрате улиц Ильича - Индустрии - Восстания - Победы - Космонавтов были отключены от электроэнергии до позднего вечера. В ходе этой проверки отдельно будет дана оценка организации безопасности дорожного движения на время отключения светофоров.

Также в ведомстве начали проверку в связи с коммунальной аварией и отключением электроснабжения СНТ "Шувакиш" после обрыва воздушно-кабельной сети - 45 домов были без электричества 8 часов. Кроме этого, выясняются обстоятельства аварии на участке теплосети, повлекшей временное отключение тепла и горячей воды в 22 домах микрорайона ЖБИ. Авария была устранена вечером 12 декабря, а подача коммунальных ресурсов возобновлена.

Всем фактам коммунальных инцидентов прокуратура даст свою оценку. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований обязательно будут приняты меры реагирования.

Теги: прокуратура, аварии, проверки, Екатеринбург



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